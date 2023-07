Její Kristýna ze Zlaté labutě má za sebou donášení na kolegy i potrat. Takhle její představitelku neznáte

Éterická, fotogenická Ema Businská, jak ji televizní diváci neznají. Foto: Petr Horník, Právo

Panečku, to je kočka! Křehká, éterická kráska s alabastrovou pletí a profesionálním pohledem modelky. Emu Businskou vídáme coby nejmladší prodavačku v dobovém seriálu v upnuté uniformě, s dlouhými kadeřemi, smutným výrazem a stále ve střehu. Takhle ji diváci neznají.

Kristýna Lhotská v obchodním domě Zlatá labuť to nemá jednoduché. Vyrůstá pod přísným dohledem fanatického otce, v práci ji prohání důsledná šéfová, podlehne svodům ředitele Bouchnera (Ladislav Hampl). Donáší na kolegy, aby získala v práci výhody, nakonec s intrikářským nadřízeným otěhotní.

Jak to bývá, všechno zlé je pro něco dobré. Sice s Bouchnerem přijde do jiného stavu a sama si s tím poradí, ale díky tomu zjistí, že přísná šéfová Valerie (Hana Kusnjerová) je její matka. Ta se musela dcery vzdát poté, co od manžela odešla. Teď se sbližují.

Ema nás překvapila novým účesem. Právě kvůli dalšímu natáčení Zlaté labutě si vlasy dlouhé po lopatky nechala zkrátit. Doba začala být modernější, ženy také. „Myslím si, že to vypadá líp na kameře,“ řekla Super.cz a také, že udělala zkoušky na Fakultu tělesné výchovy a sportu. Přitom po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia na Pražské konzervatoři.

Má to logiku, sport miluje odmala, protože pochází ze sportovní rodiny. Veslování, jemuž se věnoval na špičkové úrovni otec, veslovaly obě babičky i její starší sestra, pro ni znamená absolutní relax, kdy může vypnout mozek. Jen ona a voda. Našla si v poslední době na tuhle fyzicky náročnou zálibu čas?

„Teď moc ne, protože jsem byla poslední měsíc nemocná a předtím měla dost práce. Po přijímačkách na FTVS jsem si řekla, že si dám oraz. Tréninky, škola, natáčení, byla jsem už hodně unavená. Potřebovala jsem si dát trošku restart. A ten můj restart trvá už čtvrt roku,“ směje se Ema Businská (20).

Bude se dařit dělat obě školy zároveň? „Nevím, jestli FTVS dostuduju, ale na DAMU se mi nechtělo. Uvidím, zda bude slučitelná s herectvím a s konzervatoří,“ řekla Super.cz herečka, která má v poslední době za sebou focení pro časopisy Esquire a Elle. Teď se těší na týdenní dovolenou, během níž pozná Barcelonu. ■