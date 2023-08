Děda z Jak dostat tatínka do polepšovny odloudil slavnému kolegovi manželku: Došlo i na pár facek

Josef Karlík Foto: ČTK / Janovský Alexandr

Dědu, kterého baví klukovské hry, by chtěl určitě každý vnuk. Malý Vašek (Tomáš Holý) z komedie Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) měl to štěstí, že takového prarodiče poznal. S rolí jeho svérázného dědy je už neodmyslitelně spojen herec Josef Karlík (19. 3. 1928 - 30. 10. 2009).

Hledá se blondýna a bruneta

Kroměřížský rodák vzpomínal na natáčení rád. Vyprávěl například, jak se jednou jeho filmový syn František Němec (80) při slaňování potloukl a musel do nemocnice.

Ke zdrcenému Karlíkovi přišel tehdy desetiletý Tomáš Holý s radou, co by zraněnému herci určitě rychle pomohlo – když mu do nemocnice dopraví buchtičky. Na Karlíkův dotaz, zda by měly být makové či povidlové, mu malý rozumbrada odpověděl: „Pane Karlíku, nebuďte naivní. Jedna blond a druhá bruneta, ty by ho úplně uzdravily.“

Stačilo obyčejné vejce a hned bylo veselo

Natáčela se také scéna, v níž se měl malý Tomáš smát, ale tehdy mu to nějak nešlo. Josef Karlík si věděl rady: rozbil si o hlavu vajíčko, které mu pomalu stékalo do očí.

„Nic jsem neviděl, jen jsem slyšel Tomášův hurónský křik a upřímný řehot,“ vzpomínal s úsměvem herec.

Divadelní publikum ho mělo rádo

Josef Karlík byl především výraznou hereckou osobností českého divadla. Řadu let byl věrný své domovské scéně v Mahenově činohře tehdejšího Státního, nyní Národního divadla Brno. Působil zde od roku 1954 do roku 1992 a dalších pět let tu ještě hostoval. Byl představitelem titulních dramatických i komických postav. K jeho velkému širokému výrazovému rejstříku mu dopomáhala menší podsaditá postava, kulatý obličej, pohybové schopnosti, temperament, expresivita, elán a vrozená inteligence.

Připomeňme některé z her, ve kterých se Karlík objevil: Dobrý voják Švejk (Švejk), Strakonický dudák (Švanda i Vocílka), Tartuffe (Tartuffe), Král Lear (Lear) či Othello (Jago). Lidé, kteří tohoto sympatického herce znali, vyzdvihovali jeho přemýšlivost, kritičnost, a stejně tak i sebekritičnost. Do rolí vkládal vždy cele svůj temperament a um a diváci ho měli rádi. Mimopražské angažmá bylo ale důvodem, proč ho film spíše opomíjel. Josef Karlík zato často spolupracoval s brněnským rozhlasem.

Strkanice s kolegou měla svůj důvod

Co se velkých televizních příležitostí týče, kromě role svérázného dědečka v Jak dostat tatínka do polepšovny to byla i postava seržanta Gríši v německém válečném dramatu Spor o seržanta Gríšu/Der Streit um den Sergeanten Grischa (1970). Objevil se mj. i v seriálech Lekár umierajúceho času (1983), Sanitka (1984), Dobrodružství kriminalistiky (1989) či Četnické humoresky (2001).

Své herecké vzpomínky shrnul herec v knize Josef Karlík: Utkáno ze vzpomínek. Jeho ženou se v roce 1955 stala operní pěvkyně Jarmila Palivcová (✝85), kterou přebral kolegovi Martinu Růžkovi (✝77). Mezi oběma pány došlo tehdy i na pár facek. Karlík ale kolegy v divadle uklidnil, že Růžek je v právu, protože právě zjistil, kdo mu odloudil ženu. ■