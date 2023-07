Pěkně si osedlala svého Scootera: Frontman (59) německé kapely dovádí v moři se sličnou studentkou jako mladík

Frontman kapely Scooter a jeho nová láska Sara v Řecku... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Frontman německé hudební skupiny Scooter známý jako H.P. Baxxter má dozajisté důvod k radosti. Po svém boku má totiž už pár měsíců půvabnou studentku Saru, která je o celých sedmatřicet let mladší, než on. Co na tom, že by mohla být jeho dcerou, zpěvák legendární kapely vypadá stále skvěle a mladičká kráska mu navíc vlila novou krev do žil.

Páreček si momentálně užívá první společnou zahraniční dovolenou a vyhrálo to u nich Řecko. Konkrétně ostrov Mykonos, kde se zpěvák původním jménem Hans Peter Geerdes své nové partnerky nemůže nabažit. Objímání, polibky a legrácky v moři u nich nebraly konce.

Po nezdařeném manželství se Simone Mostert, s níž byl ženatý v rozmezí let 2006 - 2011, strávil rovněž pět let s přítelkyní jménem Lyssanne (33). S tou se ovšem v roce 2021 rozešli a od té doby se po jeho boku žádná z dam příliš neohřála. S mladinkou Sarou je to ovšem úplně jiná káva! Podle zahraničních médií v tom hudebník známý mnoha hity jako Break It Up, Posse, Fire, Ramp! či How Much Is the Fish lítá jako teenager. Deník Bild zjistil, že je Sara studentkou managementu v Hamburku a zpěvák to s ní prý myslí opravdu vážně.

„Ano, jsme spolu asi tři měsíce. Byli jsme na Syltu a pak jsme jeli do Bavorska na festival. Původně je z Mnichova, ale přestěhovala se do Hamburku, kde jsme se poznali. Zajiskřilo to hned,“ rozpovídal se Hans pro zmiňovaný deník. ■