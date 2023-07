Věčný svit neposkvrněné mysli mohl být bez Jima Carreyho. Režisér pokukoval po jiné hvězdě

Jim Carrey a Kate Winslet jako Joel a Clementine Foto: Národní filmový archiv, Televize Seznam

V tomto snímku hraje Carrey nesmělého mladíka Joela Barishe, který se zamiluje do výstřední a temperamentní Clementine Kruczynské (Kate Winslet), jež prodává v knihkupectví. Vše je najednou zalito sluncem, jenže dívka se jednoho dne rozhodne s jejich vztahem skoncovat.

Zděšený Joel později zjistí, že ho Clementine vůbec nezná: nechala si totiž u specializované firmy vymazat z paměti všechny vzpomínky, které je spojovaly. Pro stejný krok se nakonec rozhodne i Joel. Jenže v jeho případě se zákrok začne komplikovat. Během spánku začínají z jeho vědomí mizet některé události i celé krajiny, zatímco on sám se instinktivně snaží celý proces vymazávání paměti zastavit. Jeho zběsilý útěk vlastním podvědomím až do raného dětství je nakonec neúspěšný a Joel na svou bývalou dívku doopravdy zapomene. Jenže láska je silnější než všechny experimenty…

Složitá, avšak dokonale promyšlená skládanka s mnoha časovými skoky a přesuny poskytla Jimovi Carreymu další velkou příležitost blýsknout se v herecky náročné roli. V nezvyklé poloze se ostatně objevila i Kate Winslet. Film režiséra Michela Gondryho je však v první řadě dílem osobitého scenáristy Charlieho Kaufmana, který si vydobyl renomé fantaskními příběhy, v nichž hraje hlavní roli lidská mysl.

Winslet má ráda červené vlasy

Klíčem ke správné posloupnosti zamotaného děje filmu je barva Clementininých vlasů. Zelené je má ve chvíli, kdy se poprvé seznamuje s Joelem. Červenou kštici nosí, když spolu prožívají nejšťastnější chvíle. Oranžové vlasy signalizují, že se jejich vztah začíná rozpadat. A modré vlasy značí jejich druhé seznámení po vymazání paměti.

Oranžová bunda, kterou Clementine nosí, a která na Joela tak zapůsobila, napadla režiséra jako odkaz na knihu Dívka s pomeranči norského spisovatele Josteina Gaardera.

Všechny filmové kostýmy a paruky si Kate Winslet nechala. Později zmínila, že její oblíbenou parukou byla červená, protože jí tato barva vlasů přijde zábavná.

Carrey byl až druhou volbou

Předtím, než se o roli Joela začal zajímat Jim Carrey, chtěl režisér oslovit Nicolase Cage.

Při natáčení scény, kdy je Joel ve své vlastní hlavě a vidíme ho dvakrát v jedné místnosti, nebyly použity žádné speciální efekty. Jim Carrey si po záběru na sebe sundal čepici a kabát a rychle si sedl do křesla obráceně.

Jeden z nejlepších filmů roku

K natočení filmu Gondryho inspiroval jeho kamarád Pierre Bismuth, který mu řekl: „Představ si, že ti přijde poštou karta, na které bude napsané, že si tě právě někdo nechal vymazat z paměti.“ Natáčelo se od 13. ledna do 3. dubna 2003 v New Yorku a New Jersey. Celosvětová premiéra se pak konala 9. března 2004 v Los Angeles. Během úvodního víkendu snímek vydělal 8,2 milionu USD. Americké kulturní magazíny a deníky ho hodnotily jako jeden z nejlepších filmů roku 2004 i jako jeden z nejlepších filmů desetiletí. ■