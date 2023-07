Krásná moderátorka Linda Bartošová se pochlubila střípky ze svatby: Krajka, luční kvítí a obřad v kostelíku

Linda Bartošová se pochlubila fotkami ze svatby. Foto: archiv L.Bartošové

Je to pár dní, co se bývalá moderátorka České televize pochlubila radostnou zprávou. Linda Bartošová si vzala svého dlouholetého přítele, rappera a fotbalistu Tomáše Kučeru. Týden po svatbě sdílela kráska první střípky ze své veselky.



"15. 7. 2023. Den, kdy jsme se přijali ze svobodné vůle a z lásky. Jsme svoji a zároveň sví. Miluju ten den do poslední minuty a děkuju za všechno, co můžu žít a s kým,“ napsala Bartošová na sociální síti ke snímkům ze svatby.