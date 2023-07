Při natáčení filmu o tragické vlně tsunami prožila herečka Naomi Watts chvíle hrůzy. Málem zůstala pod hladinou

Naomi Watts při natáčení prožila chvíle hrůzy. Foto: Národní filmový archiv, Televize Seznam

Tragédii, která si vyžádala 230 tisíc životů, je také věnován španělský film Nic nás nerozdělí s Ewanem McGregorem a Naomi Watts (54) v hlavních rolích. Můžete se na něj podívat 21. července ve 20:10 h na Televizi Seznam.

Manželé Henry (E. McGregor) a Maria (N. Watts) tráví se svými třemi syny vánoční svátky v luxusním resortu na ostrově v Thajsku. Pětičlennou rodinu ale rozdělí ničivá vlna tsunami, která smete pobřeží ostrova. Tropický ráj se v mžiku změní v peklo na zemi. Nejhorší noční můrou se stává nejistota, zda se ostatním členům rodiny podařilo přežít. Zdá se skoro nemožné, že by se rodina opět shledala pohromadě.

Napínavé drama vyniká zejména působivým úvodem, který dokáže vzbudit velmi intenzivní dojmy živelné katastrofy, která přináší smrt a beznaděj.

Příběh, který nechcete zažít

Dramatický snímek vychází ze skutečného příběhu španělských manželů Quiqeho Alvareze a Marie Belon, kteří hrůznou událost zažili se svými třemi syny v hotelovém resortu Orchid v Thajsku. Nápad zpracovat jejich příběh dostali producenti poté, co je slyšeli vyprávět své zážitky v rádiu.

Po celou dobu natáčení filmu byla rodina přítomna na place v roli konzultantů a zúčastnila se i premiéry, která se konala v Torontu. Premiéru si tehdy nenechala ujít ani česká modelka Petra Němcová (44), která rovněž přežila ničivou sílu tsunami.

Skvělý Tom Holland

V originále film nese název Impossible, což znamená „neskutečný“ nebo „nemožný“, ale také „beznadějný“. Snímek všechny tyto významy mistrně demonstruje v praxi. Katastrofa navíc drasticky převrátí tradiční hierarchii vztahů v rodině. Zraněná matka je pro nejstaršího syna spíše zátěží než oporou. Mladík je vystaven krajní situaci a musí improvizovat. Role vyděšeného, avšak schopného syna se bravurně zhostil tehdy začínající Tom Holland (27), který zvládl vypjaté momenty s mimořádnou přesvědčivostí.

Málem zůstala pod hladinou

Vlna tsunami byla vytvořena kombinací digitálních efektů a reálné vody, která se valila přes modely v obrovské vodní nádrži ve Španělsku. Při natáčení této scény se málem utopila Naomi Watts. V momentě, kdy rodinu strhne masa vody, byli herci připoutáni do křesla ve vodní nádrži, do které byl živel zprudka vpuštěn.

„Když jsme natáčeli v nádrži, vlastně jsme nehráli, bylo to skutečné,“ uvedla později herečka. „Byli jsme upevněni v takových speciálních křeslech, když vtom se přihnala vlna. V jeden moment jsem se dostala nad hladinu a zalapala po dechu, ale to se mi nepodařilo – to křeslo mě opět stáhlo pod hladinu, jenže to už mi došel dech.“

Při cestě k hladině dávala Naomi Watts znamení, že už nemůže, její křeslo však mělo poruchu, a tak musela protrpět okamžiky děsu bez vzduchu pod hladinou. ■