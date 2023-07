Role ve filmu Dvě slova jako klíč jí dala zabrat: Krásná herečka Dulínková vyhledala po natáčení pomoc psychologa

Diana Dulínková Super.cz

Zahrát před kamerou těžkou životní situaci, kterou si matky v podobné situaci procházejí, pro ni bylo velmi náročné. „Nevěděla jsem, že to bude až tak těžké, na konci natáčení už jsem byla dost psychicky vyčerpaná z toho, co tam ta Anna řeší, takže v tomto ohledu to bylo velmi náročné. Kdyby to byla role, kde má maminka rodinku, tak by to nebylo tak hrozné,“ svěřila se Super.cz na tiskové konferenci filmu mladá herečka.

„Já jsem potom tři měsíce chodila k psychologovi, abych se z toho dostala, jsem hodně citlivý člověk a asi jsem toho nasála víc, než jsem musela, ale už je to v pohodě,“ dodala s úsměvem mladá herečka s tím, že ji natáčení tolik zasáhlo, protože si podobným příběhem prošla i její rodina.

„Bylo to i tím, prožívali jsme to všichni dohromady a potom to na mě všechno padlo, ale myslím, že výsledek stojí za ty tři měsíce, které nebyly radostné,“ dodala mladá herečka, která má před sebou další práci před kamerou a po novém roce by chtěla odjet do zahraničí, aby si rozšířila obzory. ■