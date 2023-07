Arabela Jana Nagyová je k nepoznání: Herečka se zbavila ikonické blond a je z ní nově brunetka

Jana Nagyová má novou image. Super.cz

Představitelka legendární Arabely se zbavila své zlatavé kštice a obarvila se nahnědo. Jako brunetku ji v sále kina Lucerna takřka nikdo nepoznal, což herečku pobavilo. „Strašně ráda experimentuji, jsem žena. Sice už ve věku, kdy to člověk už neočekává a myslí si, že jen mladé holky mění vlasy, ale mám z toho radost,“ svěřila se Super.cz oblíbená herečka, která se změny rozhodně nebojí.

„Zkouším to, od červených vlasů po hnědé. Blondýnou jsem byla dlouhá léta, tak jsem si řekla, že potřebuji změnu. Je to také kvůli roli, připravuji velký film o Ondreji Nepelovi, což byla hvězda krasobruslení bývalého Československa,“ prozradila nám Jana Pulm Nagyová, která se po letech znovu naplno pustila do hraní.

Po loňské pohádce Princ Mamánek jde o drama. Film Dvě slova jako klíč natáčela v Dánsku a před kamerou nemluvila ani slovensky, ani česky, ale polsky. „Ani to nebylo náročné. Když má herec dobrý sluch, tak se velmi rychle naučí cizí jazyk,“ dodala. ■