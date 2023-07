Těsně před zmenšením prsou rozchod: Natálie Kočendová oznámila konec vztahu s Davidem z Love Islandu

Natálie Kočendová a David Vitásek v reality show Love Island TV Nova

To, že jejich vztah už není docela dlouho zalitý sluncem, se šuškalo, ale doposud se snažili ho udržet. Krásná Miss a držitelka titulu Top Model of the World Natálie Kočendová a David Vitásek, s nímž se poznala díky reality show Love Island, už netvoří pár.