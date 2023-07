Agáta ve stylu Barbie zapózovala v bikinách na španělské pláži! Takhle vypadá bez retuše její tělo po třech dětech

Agáta se předvedla na pláži. Foto: Se souhlasem A. Hanychové

"Když jedou ty barbíny," napsala Agáta ke snímku ze španělské pláže. Okamžitě začaly přicházet komplimenty, jak skvěle po třech porodech vypadá. "To je jiná postava po třech dětech, to se vám podařilo jak?" ptala se jedna ze sledujících influencerky. "Jako po dítěti vypadat takhle? Asi dobrý geny, co by za to mnoho žen dalo. Paráda," komentovala další.

Agáta brzy po porodu přestala kojit a dala se rychle do cvičení. Najala si osobní trenérku, která za ní docházela domů a chodila na box. "Všichni o mně ví, že nechci být tlustá. Takže jediná možnost je makat a nežrat," řekla Super.cz s úsměvem Agáta.

Agáta tráví ve Španělsku čas momentálně se všemi svými dětmi. Jasné je, že celou dobu s ní bude Rozárka, Kryšpín a Mia budou odlétat za svými otci. ■