Vítěz Survivoru měl v posteli za život čtyři ženy, tohle je pátá: Tomáš Weimann ukázal novou partnerku

Tomáš Weimann s přítelkyní Markétou Foto: Se souhlasem T. Weimanna

Vítěz reality show Survivor Tomáš Weimann (34) má novou lásku. Fitness trenér prozradil, že je zamilovaný do bývalé modelky Markéty. "Po několika letech práce na sobě samém jsem se dostal do fáze, kdy jsem si uvědomil, že jsem poprvé v životě připravený na to si pustit ženu do svého života a jít tu úžasnou cestu jménem život po jejím boku," prozradil Weimann.

"Stalo se to všechno rychle a úplně jinak, než jsem si kdy představoval, ale to je život a ten vám to vždycky naservíruje úplně jinak. Děkuju životu. A především Markétě za to, že jsi přišla do mého života, protože jsem přesvědčený, že ty jsi moje cesta a moje světlo do života. Děkuju za to, že jsi a neskutečně bych přál každému z vás to, co prožívám, opravdovou lásku," dodal zamilovaný vítěz Survivora.

Tomáš sám Super.cz před nedávnem řekl, že je složitý, a proto už dlouho nemá partnerku. "Jsem trošku komplikovanější osoba. Nikdy jsem nebyl typ, který chodí na mejdany, balí holky a pak se s nima vyspí. Měl jsem za svůj život čtyři ženy. Se třemi dlouhodobý vztah," řekl Super.cz. Markéta je tedy pátou ženou, kterou si pustil do ložnice. ■