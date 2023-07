Tragická autonehoda mu o víkendu vzala bratra: Ronan Keating během pohřbu nesl jeho rakev

Ronan Keating pomáhal nést bratrovu rakev v irském hrabství Mayo. Profimedia.cz

Ciaran zemřel na následky nehody o víkendu, kdy jel se svou ženou Annemarií na fotbalový zápas jejich syna Ruairího (28). Trojnásobný otec podlehl smrtelným zraněním po střetu s jiným vozidlem na silnici N5 poblíž Swinfordu, a to na úseku, které je pro své četné nehody nechvalně proslulé, a říká se mu proto ‚černý bod‘. Zranění utrpěla i jeho manželka.

V davu truchlících směřujících ke kostelu se kromě členů rodiny a přátel objevili i záchranáři, spoluhráči jeho syna z týmu Cork City FC či zástupci charitativní organizace Marie Keating Foundation zaměřené na boj s rakovinou.

Zpěvák známý z chlapecké kapely Boyzone v kostele před zraky nejbližších zazpíval svou píseň This is Your Song, která byla věnována jeho mamince Marii, když v roce 1998 zemřela na rakovinu. V emotivní skladbě se mimo jiné zpívá: „Byla jsi naším přítelem, jdu s tebou až do konce a jednoho dne si všichni spolu zazpíváme, protože tohle je tvoje píseň.“ ■