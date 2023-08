Jsou zase spolu? Výhrady ke společnému soužití vyprávěli Vojta Drahokoupil s o 4 roky starší ex přímo na kameru

Vojta Drahokoupil a Aneta Vrzalová ve společném rozhovoru půl roku po rozchodu Super.cz

"Já ji mám furt rád," vyznal se Vojta. "Jsme opravdu přátelé a je asi správně, že spolu lidi takhle můžou vycházet a dát si třeba panáka. I když já tedy nepiju," dodala Aneta. "Já si dám po tomhle rozhovoru radši rovnou lahev," smál se Vojta. Že by ho ale Aneta odvlekla domů na zádech, nehrozilo. "Když je půlnoc, naše cesty se rozejdou," ujistila nás.

"Byli jsme spolu tři krásné roky a byl to nádherný vztah plný harmonie, štěstí a lásky," doplnil Vojta, i když jejich láska byla ve stylu nahoru a dolů a rozešli se hned několikrát. "Nikdy nebudu říkat, že už spolu nikdy nebudeme," přiznal na otázku, zda nehrozí, že by se opět dali dohromady. "Mě to takhle baví, mám svůj klid, nemám doma bordel," krčila rameny Aneta.

V jednom z minulých rozhovorů jsme si s Anetou povídali o tom, že rozchod s Vojtou byl těžký i pro jejího syna, který si na mladého zpěváka zvykl a rozuměli si spolu. S ním se Vojta ale nevídá. "Rozvedu to, víc mu chybí Vojtův pes než Vojta. Tím bych to uzavřela. Takže si zítra třeba půjčím psa," upřesnila Aneta a Vojta moc spokojeně nevypadal. Co na to řekl, se dozvíte v našem videu. ■