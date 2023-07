V komentářích psali, že mám mongoloidní dítě: Marta Jandová ze strachu o dceru odmítá společné fotografie

Marta Jandová ze strachu o dceru odmítá společné fotografie Super.cz

Byla to silná a nezávislá žena, která se prosadila v mužském světě, i když musela bojovat nejen se společenskými zvyklostmi té doby, ale i se zdravotním hendikepem. To byl důvod, proč se zpěvačka Marta Jandová (49) na zahradní párty svého otce Petra Jandy (81) převlékla za malířku Fridu Kahlo.

Tématu silných žen jsme se věnovali i v našem rozhovoru. Marta měla to štěstí, že žádné velké překážky prý překonávat nemusela. "Mám pocit, že moje dětství bylo zahaleno do růžové, i když tam byly zlé věci jako smrt maminky. Ale to už je dávno. Když si vzpomínám na svoje mládí, kdy jsem žila dlouho v Německu, neměla jsem tam jako žena v rockovém světě vůbec žádný problém. Naopak jsme byla hýčkaná, díky tomu, že nás žen v rocku bylo málo. Teď je žen zpěvaček a muzikantek strašně moc, tak bylo možná dobré, že jsem začínala v době, kdy nás bylo jen pár," míní.

Původně se ale hudbě věnovat nechtěla, takže to nebylo tak, že by úmyslně začala s hudební kariérou mimo Česko, kde by byla pokládána za "protekčního fracka". "Nechtěla jsem zpívat vůbec, bylo mi jedno, kde budu žít, protože jsem se chtěla živit něčím úplně jiným. Zpívání mi nebylo blízké, protože jsem nechtěla být středem pozornosti, jako byl můj táta během mého dětství. Vadilo mi to," svěřila.

Teď už se s popularitou vypořádala. "Zvykla jsem si a často to ani nevidím. Ale pak se zase člověk začne bát, když má to dítě, které už umí číst. Maruška si ještě naštěstí nerozklikává komentáře. Ale malinko se toho bojím. Je to i důvod, proč ji neukazujeme. Jednou mě s ní někdo vyfotil na ulici a hned pod tím byly komentáře, že mám mongoloidní dítě a takové věci. Radši nechci, aby někde byly její fotky, protože jednou by si něco takového přečetla a duše dětí jsou křehké," řekla Super.cz Marta.

"Připravuji ji na to, protože, i kdyby nešla do hudebního světa, stejně si o sobě někdy někde přečte něco nepříjemného. Bohužel to tak je. Nevím, zda se vydá do mého světa, ale je umělecky nadaná, nádherně zpívá, hrála už i v jednom filmu, kde jí to moc šlo. Teprve teď si začíná uvědomovat, že je její máma známá a začíná ji to trochu zajímat, možná by docela ráda někde byla. Ale říkám si, že ještě není v tom věku, aby to mohla posoudit, zda být v nějakém časopise. Ta ochrana je spíš z důvodu, aby jí někdo neublížil. Ráda bych se s ní pochlubila, mám pěknou holčičku, ale bojím se o ni jako maminka," uzavřela. ■