Barvitě popisovala jejich sexuální život, teď přišel konec. Seniorka (83) se rozešla se svým egyptským mužem (37)

Iris Jones Profimedia.cz

Jones byla po celou dobu trvání vztahu velmi sdílná. Dokonce natolik, že když byla hostem pořadu This Morning, barvitě popisovala například to, jaký mají s partnerem sexuální život. Díky tomu se dostala do povědomí nejen celého britského národa, její popularita přesáhla i hranice rodné země. K rozchodu podle ní došlo kvůli tomu, že se s partnerem začali hádat.

„Milovala jsem na Mohamedovi všechno. Ale začalo to být až moc složité. Mívali jsme skvělý sex, ale později jsme se místo milování pořád jen hádali o všem a o ničem. Já takhle nemůžu. Nejsem poblázněná puberťačka,“ řekla webu Closer.

Místo „zajíčka“ si pořídila kocoura. „Nikdy si nestěžuje, je tichý a krásný na pohled - miluji ho. Je tu šťastný a nedělá nepořádek. Po Mohamedovi se mi ani trochu nestýská,“ říká Iris.

Velká láska to tedy nejspíš nebyla. Po odchodu manžela ji prý nejvíc naštvalo to, že si s sebou přibalil i krevety v tempuře, které si plánovala dát k večeři.

Vztah Iris a Mohameda po třech letech manželství zkrachoval