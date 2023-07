Dávali mu jen dva roky života. Teď si s rakovinou bojující Dolph Lundgren vzal o téměř 40 let mladší ženu

Dolph a jeho manželka Emma Profimedia.cz

Hrdina akčních filmů teprve nedávno prozradil, že už osm let bojuje s rakovinou. Spekuloval i o tom, jestli jeho nemoc může mít něco společného se steroidy, které v minulosti užíval, když se věnoval kulturistice. Nad nemocí poprvé zvítězil, v roce 2020 se ale vrátila a lékaři mu dávali jen dva až tři roky života. „Byl to boj, hubl. Uvědomili jsme si, že je to mnohem horší, než jsme si mysleli, začali mluvit o nádorech v plicích, žaludku, páteři, mimo ledviny,“ řekla později Emma v talk show In Depth with Graham Besinger. Díky péči jiných doktorů se mu ale daří s nemocí bojovat a dokonce natáčí, cestuje a právě během dovolené na Mykonosu se před pár dny i oženil.

„Rozhodli jsme se oslavit naši lásku tím, že jsme se vzali v našem domě na Mykonosu za přítomnosti rodiny a pár blízkých přátel. Kvůli covidu a vleklým lékařským ošetřením jsme museli svatbu mnohokrát odkládat,“ řekl herec časopisu People. Za ženu si vzal sedmadvacetiletou osobní trenérku Emmu Krokdal, se kterou se zasnoubil v roce 2020. „Cítili jsme, že konečně nastal ten správný čas oslavit lásku, život a štěstí - v zemi bohů,“ dodal šťastný novomanžel.

Pro Dolpha Lundgrena to je už druhé manželství. Poprvé se v roce 1994 oženil s návrhářkou šperků Anette Qviberg, se kterou má dvě dcery. Gretu (21) a Idu, která je stejně stará jako jeho nová manželka. ■