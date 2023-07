Je vůbec ještě něco, co neukázala? Megan Fox na nových fotkách odhalila celá prsa, zadek i téměř celý klín

Megan Fox ráda předvádí vnady. Profimedia.cz

Vkusné sexy fotky, nebo už jen laciná erotika? Herečka Megan Fox v poslední době rozděluje lidi na dva tábory. Jedni ji považují za skutečně krásnou ženu a její odhalování jim nevadí. Druzí jsou ale otřeseni tím, co se z dříve cudné manželky a matky tří dětí stalo. V komentářích poukazují na to, že se Megan v minulosti začala vyhýbat filmům, ve kterých se musela víc odhalovat, aby vše nebylo jen o jejím těle, nebo upozorňují na jiné její výroky. „Pamatuji si, jak před lety v rozhovoru řekla, že by takové věci neudělala. Obzvlášť, když je matka,“ komentoval její nové fotky jeden ze sledujících. Zlí jazykové tvrdí, že na „scestí“ ji přivedl její současný partner Machine Gun Kelly a že je pro ni jejich soužití toxické.

A co vlastně Megan předvedla? Další fotky z pralesa, jejíž první sérií se pochlubila před pár dny a nesklidila za ni zrovna pochvalné komentáře. Navzdory tomu se herečka odvázala ještě víc a hned na první fotce pózuje v mokrých bílých šatech, které zcela odhalují její ňadra včetně bradavek. Na dalším snímku pak stojí zezadu, a jak je vidět, v oblasti pozadí se na látce u šatů dost šetřilo.

A aby toho nebylo málo, přidala nedávno Megan na sociální síť i fotku svého nového tetování, které ale pod pupíkem sahá tak hluboko, že chyběl jen kousek, abychom viděli opravdu všechny části hereččina těla. Svými snímky teď upoutává pozornost, je ale otázkou, co ještě může udělat, aby si v budoucnu stejnou pozornost i udržela. ■