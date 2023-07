Jaroslav Dušek sklízí drsnou kritiku za slova o rakovině: Je to asociální id*ot, vzkazuje Nikol Štíbrová

Nikol Štíbrová

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany... A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl mj. Dušek.

Jeho slova bez komentáře nenechala například Nikol Štíbrová (36). "Jedna věc je, co říká. A pak druhá - jak to říká. S takovou jistotou, chladně, arogantně. O svý mámě, o svejch blízkejch, o mámě moderátora. Hotovo, vyřízeno. Nemám pro to žádný diplomatický ospravedlňování. Je to asociální idiot. Sorry," řekla velmi drsně influencerka.

Přidala se i Jitka Nováčková (31). "Včera v noci jsem přemýšlela, jak se k výrokům pana Duška vyjádřit, a nemohla jsem nic kloudného vymyslet. Fakt mi tam v těch emocích padala sprostá slova a nemohla jsem ani usnout naštváním," uvedla modelka.

V šoku je i zmíněná Eva Holubová, pro kterou je Dušek nejen kolega, ale i přítel. I ona přitom zmiňovala aroganci. "Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se," uvedla k tomu. ■