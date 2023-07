Je z toho cítit arogantní ego, zavání to fanatismem. Evu Holubovou šokovala Duškova slova o rakovině

Jaroslav Dušek a Eva Holubová. Herečka nechápe jeho slova o rakovině... Profimedia.cz

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany... A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl mimo jiné Dušek.

Jeho radikální názor Holubová nechápe. „Mrzí mne to, když slyším, čtu, kam až se Jarda dostal. A taky mě to ale pekelně štve!!“ prohlásila Holubová v komentářích na profilu Čestmíra Strakatého.

Na Duškova slova pak reagovala i na svém profilu na sociální síti.

„Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se. Mrzí mě to, není to pouze kolega, dá se říci, že i kamarád. A vůbec si neumím představit, co se odehrává v lidech, jež sužuje tato choroba, u jejich blízkých. Navíc to jsou ničím nepodložené názory, zavání bagatelizací až fanatismem,“ má jasno Holubová, jež si s Duškem zahrála v legendární komedii Pelíšky nebo ve snímku Přání k narozeninám. O to víc ji mrzí, jak se její kolega a kamarád vyjadřuje k zákeřné chorobě.