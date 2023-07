Alexander Hemala vyvedl do společnosti manželku. Kdyby s ním nechodila, hrozil by konec

Hlasatel Alexander Hemala se ukázal ve společnosti se svou ženou. Super.cz

Manželství bývalého televizního hlasatele Alexandra Hemaly (70) patří k těm nejstabilnějším v českém showbyznysu. Se svou krásnou manželkou Vlastou se seznámil už na škole, jsou spolu přes čtyřicet let a stále jim to neuvěřitelně klape.

„Jsme spolu dlouho a doufám, že jsme spolu rádi, i přes ta léta. Ona má ráda společnost, tak se mnou ráda na tyto akce chodí. To je důležité. Mám kolegu, který měl manželku a ta se po jeho boku ve společnosti neobjevovala a skončilo to. Každý bychom měli mít své zájmy, ale také společné zájmy. Tak se to snažíme pěstovat,“ popsal Super.cz recept na dlouhotrvající manželství.

Moderátor má celkem sedm vnoučat, samozřejmě, že chce být tím nejlepším dědou. „Přes školní rok se je snažím někdy zavést do školy nebo školky a zase je vyzvednout, a když je teď volno, tak bych se měl o ty děti starat trochu víc. Ale zas jezdí na tábory, ale užívám si je, co to jde.

A pokud s manželkou vyrazí někam k moři, bude to až na podzim. Má pro to jasný důvod. „Nejhorší je důchodce v červenci nebo v srpnu na nejživější řecké pláži. To mě úplně bere čert,“ dodal se smíchem Alexander Hemala. ■