Bylo to krátké, ale velmi intenzivní. Heidi Janků s úsměvem na tváři promluvila o dovolené s tajemným doprovodem

Zpěvačka Heidi Janků vypadala jako nevěsta. Super.cz

„Dovolená byla krátká, ale intenzivní. Co to znamená, to ale nebudu říkat,“ mrkla na nás během rozhovoru pro Super.cz. „Tentokrát jsme i trošku sportovali, jedna známá tam měla narozeniny, tak jsme vstávali brzo, vylezli jsme na takový kopec, kde jsme si dali prosečko, abychom jí připili na zdraví, a pak jsme šli teprve na snídani,“ prozradila dále zpěvačka.

Teď už je Heidi zase zpátky v Praze. Objevila se na křtu obrazů výtvarníka Romana Řeháka. Vynesla bílé šaty, které trochu připomínaly i svatební. „Ne, nevěsta opravdu nejsem. Po dovolené jsem opálená a ta bílá víc září, když se oblékne na opálené tělo. Opravdu nejdu z radnice ani na radnici," dodala se smíchem Heidi Janků. ■