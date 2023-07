Z domečku, který si koupila a vymazlila, odjela za láskou: Bára Mottlová se přestěhovala do Teplic

Herečka Bára Mottlová se přestěhovala za přítelem do Teplic. Super.cz

Herečka Bára Mottlová (37) je už téměř rok zadaná a zamilovaná a s přítelem Davidem jim to klape natolik, že už spolu dokonce bydlí. Bára kvůli lásce opustila Prahu a přestěhovala se do Teplic. Hlavní město jí prý nechybí.

„Já jsem v Praze pracovně skoro každý den, a když nejsem, odpočívám v Teplicích, kde je daleko větší klid. Žádný ruch, doprava, dává mi to daleko více energie. Ale pořád někde pendluji, takže mi to nechybí,“ svěřila se Super.cz Bára, která dodala, že se s Davidem už krásně sžili.

Navíc Teplice herečka znala už z doby, než svého partnera poznala. „Já mám totiž už spoustu let v Teplicích vynikající kamarádku Šárku, a díky ní to město znám. Davida znám téměř rok. Takže je to krásná náhoda a díky Šárce tam mám i spoustu dalších přátel. Neříkám, že je to pro mě domácí půda, ale nebyl to takový šok,“ dodala se smíchem krásná herečka. ■