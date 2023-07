Syn Standy Hložka Matyáš a jeho krásná sexy fitneska: Jsme soutěživí, ale teď jsme si sáhli na dno

Matyáš Hložek s přítelkyní Kamilou Foto: Super.cz/se souhlasem Matyáše Hložka

Standa Hložek vypadá jako celoživotní kliďas, pro kterého je na prvním místě muzika. Svého syna ale s manželkou odmalička vedl ke sportu, a to dokonce k několika najednou. „Od čtyř let jsem hrál hokej, předtím jsem chodil i na gymnastiku a pak mě naši dali i na fotbal a tenis, abych se v dospělosti uměl ke všemu postavit. Bavilo mě všechno, což trvá dodnes. Ve čtrnácti jsem si pak vybral hokej, byl jsem na Kladně, na Slavii a pak jsem šel do Rakouska do první ligy,“ řekl Super.cz Matyáš, který se chtěl ale v životě věnovat i jiným věcem než jen sportu, a tak vystudoval vysokou školu, okusil i modeling, stal se Mužem roku 2017, dal se i na zpěv a herectví, které ho ale příliš nebaví.

S přítelkyní Kamilou jsou čtyři roky, neseznámili se ovšem díky sportu, nýbrž přes Instagram. Společná láska k aktivnímu životnímu stylu je pro ně ale výhodou.

„Společně můžeme do fitka, na kolo, volejbal, ping-pong nebo squash, jít běhat. Kamila přišla s tím, že bychom mohli zkusit triatlon. Zkusili jsme úplně ten nejmenší, 'miniželezňáka', a musím říct, že jsem čekal, že to bude lepší. Myslel jsem, že 380 metrů plavání, 18 kilometrů na kole a 4,2 kilometru běhu zvládneme dobře, ale byla tam velmi solidní konkurence a všichni byli hodně natrénovaní, takže to tempo bylo vysoké a překvapilo nás, jak je to náročné. Šel jsem s chlapama a pět minut po nás šly ženy, takže jsem si říkal, hlavně ať mě nepřeplavou ženský, což se nakonec některým povedlo. Kamila říkala, že si v některých momentech sáhla na dno, já měl taky co dělat, byli jsme pak docela hotoví.“

A jak to mají v páru se soutěživostí? „Já jsem hodně soutěživej, asi víc než Kamča. Ale pořád je to v takových těch zdravých mezích. Já sporty miluju, ale klidně i u obrazovky, rád hraju sám nebo s kamarády fotbal na konzoli nebo i přes internet online. Rád si zahraju i fantasy ligu, kde si člověk může vytvořit svůj tým a pak získávat ocenění, což je takové zpestření k tomu sportu."

Stejně jako sport ale Matyáše baví i muzika. „Hudba a sport je skvělá kombinace a obojí mě naplňuje úplně extrémně,“ říká zpěvák, který v současné době boduje se svým tátou s písní Kde jsou ty dny. „Máme k té písní i klip, který je už teď úspěšný a moc si vážím pozitivních komentářů, které se pod ním objevují. Své debutové album pak chystám v září a během srpna a na začátku září vydám dva singly. Deska bude mít moderní zvuk, bude víc taneční, ale najdou se tam i dvě pomalejší písničky, které budou víc emotivní,“ řekl Super.cz Matyáš, který je v životě po všech stránkách spokojený. S partnerkou žijí naplno a zatím nemyslí na svatbu ani děti. „Samozřejmě že se ženit chci a chci děti, ale to je tak všechno, co bych k tomu řekl,“ sdělil se smíchem Matyáš. ■