Pamatujete si blonďatou kočku ze zpráv na Primě? Po dlouhé době se Sandra Pospíšilová objevila ve společnosti

Sandra Pospíšilová Super.cz

Dokonce naznačuje, že je ve hře její návrat do televize. "Byli jsme v nějakém kontaktu, uvidíme, jestli se povede naplánovat něco, co by mi sedlo. Nechci do každého formátu, zajímal by mě ekonomický formát, něco s burzou. Věřím, že tam by i možnost byla. Uvidíme, jestli se to povede," prozrazuje Sandra.

Těší se, že bude mít po létě na práci více času. "Malý jde od září do školky, tak prostoru na práci bude i víc. Nešlo to tentokrát rychle. S Emily jsem se vracela po půl roce do práce, s Leonem to bude třetí rok, co jsme doma. Nelituji toho, u chlapečka to bylo trošku jiné než u dcery," dodala. ■