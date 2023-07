Podraz na Bartošku se mu vyplatil. Kazma se svým filmem láme rekordy ještě před premiérou, mluví se o události roku

Copak Kazma chystá pro své diváky? Herminapress

Nikdo neví, o čem to bude, jaké to bude a jestli film sám nebude třeba jen dalším jeho trikem. Nevadí. Lidem stačí značka Kazma a na jeho nový snímek ONEMANSHOW: The Movie se podle zástupců sítí multikin i distribuční společnosti prodávají lístky stejně jako na zahraniční trháky. Jediný den stačil na to, aby Kamil Bartošek zlomil rekord.

„Předprodeje jdou doslova na dračku. Nic podobného česká kina dlouho nezažila. Náš odhad je, že se jen během prvního dne prodalo přes 50 000 vstupenek, což je na český film nevídané. Taková čísla dělají obvykle jen ty největší zahraniční blockbustery jako Star Wars, Harry Potter nebo Avatar,“ říká ředitel Bontonfilmu Martin Palán.

Multikina se dokonce rozhodla přidat sály, ve kterých se film bude pouštět. „První projekce byly téměř okamžitě vyprodané. Momentálně přidáváme další sály ve všech našich multiplexech. Zájem diváků je rekordní a předčil veškerá naše očekávání,“ uvedla ve svém prohlášení jedna ze sítí multikin. „Zaznamenali jsme za první den takový počet prodaných vstupenek, že se zdá, že půjde o diváckou událost léta a možná i celého roku,“ potvrdil obchodní a marketingový ředitel další společnosti Tomáš Volt.

A o tom, že je divácký zájem opravdu velký, hovoří i komentáře na sociální síti, kde se sám Kazma svých fanoušků zeptal, kam se na film chystají. „Hradec už je plný. Má cenu chodit 18.?“ ptá se například jeden z nich. „Ostrava byla hned vyprodaná,“ hlásí jiný. „V Brně už skoro nic nebylo, ale podařilo se mi sehnat 4 lístky,“ napsal třetí. Mezi komentujícími se ale najdou i tací, kteří nevěří tomu, že v kině film vůbec poběží. „Takové haló a pak stejně nic neuvidíte,“ píše jeden, podobných komentářů se ale objevuje víc.

U Kazmy je totiž možné vše, a tak i hromadná návštěva kina, ve kterém nepoběží žádný snímek, by mohla být dalším jeho vtipem. Stejně jako tisková konference konaná přímo během festivalu v Karlových Varech, na které měli být přítomní slavní herci od Jiřího Bartošky až po Jiřího Langmajera, nakonec se ale objevil jen Kamil Bartošek a prozradil, že film Tajný zákop, na který tiskovka lákala, nikdy nevznikl a herci byli jen před časem najmuti na jednodenní natáčení válečných scén.

Právě tenhle prank by měl být součástí snímku. Jinak se toho ovšem o projektu, který Kamil Bartošek se svým týmem podle vlastních slov připravoval 4 roky, moc neví. Díky podtitulu „jediný film, který skončí v realitě,“ se dá ovšem očekávat další velká „lumpárna“ velkého Kazmy. ■