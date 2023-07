Olga Menzelová po delší době ve společnosti. Vdova po slavném režisérovi vypadala jako Shakira či Marilyn Monroe

Vdova po slavném režisérovi Olga Menzelová se po delší době objevila ve společnosti. Super.cz

„Ono to není jednoduché dobře vypadat, když člověk někam jde, tak jediné, co jsem si stihla, bylo umýt si vlasy. Uschlo to v autě. Ještě to není tak hrozné a netrvají ty úpravy tak dlouho. Ale čím jsem starší, tak mě víc obtěžuje se stále upravovat,“ smála se Olga během rozhovoru pro Super.cz.

Díky tomu také zavzpomínala na svá dospívající léta. „Když se třeba dívám na starší fotky, když jsem chodila na gympl, tak jsem si říkala, proč mi to nikdo neřekl, jak vypadám. Bylo toho všeho na mně příliš. Teď s věkem docházím k tomu, že když je něčeho méně, tak je to mnohem lepší.“

Léto si Olga s rodinou užívá nejraději v naší domovině. „V Česku je v létě krásně. Holky už měly tábor a chystáme se ke kamarádům do Nového Boru do maringotek. Možná i moře nějaké bude, ale když člověk trošku pozná něco, tak vidí, že to tady máme krásné. Myslím, že se máme všichni v Česku dobře, tak jako nikdy,“ dodala Olga Menzelová, se kterou jsme si povídali v krásných prostorách Werichovy vily na pražské Kampě, kde najdete vystavené i dveře z hororového snímku Insidious, který je právě v kinech. ■