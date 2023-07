Lucie Vondráčková vtrhne jako vítr na televizní obrazovky. Je novou hvězdnou posilou seriálu Ulice

Lucie Vondráčková TV Nova

Po prázdninové pauze vstoupí do devatenácté sezóny jako Soňa Čechová a zásadním způsobem vstoupí do osudů stávajících hrdinů. „Jsem si jistá, že postava Soni Čechové, kterou Lucie Vondráčková v Ulici ztvárňuje, diváky okamžitě zaujme a nenechá je chladnými. Lucčina Soňa vnese mezi známé uliční postavy nový vítr a celkem razantně rozpohybuje dění kolem nich. Diváci se rozhodně mají na co těšit,“ svěřila se kreativní producentka Ulice Silvia Klasová.

Jaká bude role Lucie Vondráčkové v Ulici, a komu zasáhne do života, je zatím tajemství. „Už brzy představíme nové příběhy Ulice i její nové postavy na tiskové konferenci, kterou bude TV Nova pořádat k podzimnímu schématu vysílání. Ale již nyní mohu slíbit, že s Lucií Vondráčkovou počítáme po celou devatenáctou sezonu,“ svěřila se kreativní producentka. Lucie nebude jedinou novou tváří nadcházející sezóny.

Po šesti letech se na obrazovku vrací také herečka Anna Fixová, která ztvárňuje Moniku Farskou a fanoušci nekonečného seriálu se mohou těšit také na návrat herce Jiřího Panznera, představitele Eddiho Rambouska. ■