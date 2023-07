Rakovina je volba lidí, kteří nenávidí život, tvrdí Jaroslav Dušek. Ho*ado odporný, vzkazují lidé

Jaroslav Dušek Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany... A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl Dušek v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.

Dále uvedl, že poté, co se člověk dozví diagnózu, může ji svou silou zvrátit. „Tam on má to zdraví ve svých rukou. On to může pochopit. Nemusí to akceptovat,“ řekl také.

Strakatý ukázku sdílel na sociální síti, kde Duškovy výroky vyvolaly názorovou bouři. Setkaly se převážně s kritikou, ale i s porozuměním.

„Malé děti, které umírají na rakovinu, opravdu nenávidí život a chtějí umřít?“ ptá se jeden z uživatelů. „Neuvěřitelnej hovadismus a nerespekt ke všem, kteří jsou nemocní. Odporný žvásty,“ kritizoval další, hudebník Roman Holý.

„Hovado nechutný! Ať tohle jde říct do očí třeba rodičům umírajících dětí. Je mi z něj zle už několik let,“ zvedl ze židle další.

U jiného uživatele našel Dušek zastání. „Dušek naráží na psychosomatiku rakoviny a nemocí obecně, je to velmi hodný a inteligentní člověk, který se nebojí mluvit o tom, čemu on sám věří, i přes ty vaše nenávistné projevy a komentáře,“ vzkázal kritikům. ■