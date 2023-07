Takhle dnes vypadá Mirek z kultovního Kouře: Nový seriálový milenec Jany Paulové začínal jako uklízeč

Jan Slovák jako Andrej Bureš Voyo

Nově Slováka budou vídat fanoušci Ordinace v růžové zahradě v roli svůdníka Andreje „Andyho“ Bureše.

„Jarmila se zamilovala! Je naprosto okouzlená Andym, což je i pro diváka naprosto pochopitelné, vypadá a prezentuje se totiž jako Pan Dokonalý. Jarmila mu naprosto podléhá, dokonce se jí vypnou radary psycholožky,” říká Jana Paulová, jejíž postava nově příchozímu zámožnému gentlemanovi s vytříbeným chováním podlehne.

„Má ušlechtilé způsoby, dokonalé vystupování, duši romantika, smysl pro příjemné překvapení a přijatelné dobrodružství. Údajně zbohatl na technologických inovacích v oblasti IT, podnikal už od devadesátých let a za tu dobu nabyl obrovského majetku. Materiálně si splnil veškeré tužby, nyní hledá duševní a spirituální naplnění, věnuje se seberozvoji a filantropii, protože cítí potřebu splatit společnosti a přírodě dluh za osobní štěstí. Jenže nemusí být zlato vše, co se třpytí...,“ představují tvůrci novou postavu.

Slovák k tomu dodává: „Hraje vysokou hru a nesmí polevit, nesundává nohu z plynu, improvizuje, žije naplno.”

Jan Slovák a Lucie Zedníčková ve filmu Kouř