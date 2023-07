Zpěvanka z Byl jednou jeden král neměla princeznovský život. Smrt snoubence těsně před svatbou i nesnášenlivá tchyně

Stella Májová Foto: ČTK / Mášová Petra

Jméno této herečky většině současníků nic neřekne, přesto ji všichni známe. Stellu Májovou (19. 7. 1923-5. 11. 2009), od jejíhož narození uplyne právě 100 let, proslavila především role princezny Zpěvanky v pohádce Jana Wericha (✝75) Byl jednou jeden král (1954).

Ano, té princezny, která měla tatínka ráda jako zlato v hrdle. Májová zaujala Wericha hned na první pohled. Vzal ji k sobě do Divadla ABC a osobně ji vybral i do pohádky ke svým dalším filmovým dcerám Ireně Kačírkové (✝60) a Mileně Dvorské (✝71).

Německá příjmení nebyla v kurzu

Hereččino rodné jméno bylo Weingärtnerová, ale ona si zvolila umělecký pseudonym Májová. Kariéru totiž začínala na počátku války a nechtěla vystupovat s německým příjmením, které bylo navíc příliš dlouhé a špatně se vyslovovalo.

Zvolila „máj“ podle měsíce, kdy začala točit svůj první film Příklady táhnou (1939). Zahrála si zde po boku Nataši Gollové (✝76) a Růženy Naskové (✝75) a právě postava roztomilé vnučky Jarmilky určila její další profesní směřování.

Od naivky po mazanou tetičku

Po filmovém debutu se přihlásila k přijímacím zkouškám na pražskou konzervatoř. Přestoupila na ni z gymnázia, ale dlouho se v ní neohřála. Vzápětí totiž dostala roli v nesmrtelné študácké komedii Studujeme za školou (1939) o rozdílech mezi teorií a praxí a o jedné úspěšné školní vzpouře. Pak začala dostávat další role, a tak se už na konzervatoř nevrátila a začala se aktivně věnovat herecké profesi.

Z pozdějších filmových rolí připomeňme například její Stázku z romance Stříbrný vítr (1954), v komedii Anděl na horách (1955) si Májová zahrála sekretářku závodní rady, v pohádce Princezna se zlatou hvězdou (1959) vévodkyni Glorii. Viděli jsme ji také v dodnes hojně reprízované komedii „Pane, vy jste vdova!“ (1970) jako neustále omdlévající přítelkyni Gertu, v Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976) ztvárnila pracovnici komparzního rejstříku a v Co je doma, to se počítá, pánové… (1980) čipernou tetičku Rózu z Ameriky. Ruku v ruce s filmem šla i její úspěšná divadelní kariéra.

Na lásku si musela počkat

V naší paměti ale zůstává Májová už navždy princeznou Zpěvankou. „Role Zpěvanky Stellu proslavila, ale ona pak moc princeznovský život neměla,“ svěřil novinářům herec Lubomír Lipský (†92). Kolega měl na mysli soukromý život Májové, který byl jak na houpačce. Herečka se měla poprvé provdat za pozounistu Jana Číže (✝24), ale ten zemřel ještě před svatbou na tuberkulózu.

Po jeho smrti měla pocit, že už nemá pro co žít. Pak se ale seznámila s Vojtěchem Egemem a po roce se vzali. Jenže jejich svazek dlouho nevydržel kvůli nesnášenlivé tchyni. S přítelem Jiřím, se kterým žila pak skoro čtvrt století, se nikdy nevzali.

Nejhezčí roky tak Májová zažila až v 90. letech s českým emigrantem Jaroslavem Mrázem, který se stal jejím druhým manželem, a žili spolu ve Falbrooku v Kalifornii. A teprve po jeho boku našla konečně to pravé štěstí. Později se svěřila, že měli naprosto stejné záliby, rádi cestovali, milovali hudbu a zvířata a měli velký smysl pro humor.

To vše je ve vyšším věku úplný zázrak tím spíš, že ona i její muž žili předtím několik let sami. Naštěstí se u nich neprojevily žádné „stařecké zlozvyky“, a tak si nikdy nelezli na nervy. Jejich manželský život byl zkrátka ukázkový. Bohužel Jaroslav Mráz v roce 1998 zemřel a ona pak zůstala opět sama. Svého životního parťáka přežila bezmála o 11 let. ■