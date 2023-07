Během dvou měsíců prázdnin od obrazovky si užila i u moře: Krásná moderátorka Primy se po roce pochlubila snímky v bikinách

Moderátorka Lenka Špillarová se po roce pochlubila snímky v bikinách. Super.cz

"Moc jsem se zatím nezastavila. Byla jsem moderovat ve Varech, pak jsem byla na Moravě, kde jsme měli rodinnou oslavu, pak jsem tedy byla na dovolené v Itálii a hned po návratu jsem si jela do Trutnova vyzvednout auto a teď jsem tady," vypočítala Lenka, která se po roce pochlubila na sociálních sítích i fotografií v plavkách.

"Myslím, že jedna moje fotka jednou do roka v plavkách úplně stačí. Na to jsou jiné slečny, které se rády odhalují a jsou hezké, takže můžou. Já se nastavovala asi dvacet minut, než se ta jedna fotka povedla," smála se Lenka, která se ovšem může chlubit ultraštíhlým pasem, jak na snímcích ve fotogalerii uvidíte. Kdo by čekal, že se opálila do hněda, bude zklamán. A i středně béžová je pro majitelku smetanově bílé pleti docela dost. "Byla jsem mimo slunečník asi dvacet minut a hned se zase objednám na kontrolu znamének," upřesnila Lenka.

O zbytku prázdnin má Lenka jasno. "Chystám se ještě na Vysočinu do wellness a pak na kola na moji rodnou jižní Moravu. Žádné zahraničí už v plánu nemám," uzavřela. ■