Bývalka Kanyeho Westa Julia Fox se zase rozjela: Na premiéře měla na bradavkách jen střapce

Julia Fox opět přitáhla pozornost.

Julia Fox se nejdříve proslavila románkem s Kanyem Westem a poté právě svými módními výstřelky, kterými zaujme na každé společenské akci. Aby k sobě připoutala objektivy fotoaparátů, je ochotna obléct často až bizarní modely. Stejně jako v Torontu, kam dorazila na filmovou premiéru snímku Something You Said Last Night.

Julia oblékla černé šaty, které byly částečně tvořené látkou, která vypadala jako závoj. Šaty měly nejen velmi vysoký rozparek, zajímavé byly i v horní části, kde byly vystřižené otvory na ňadra. Ty si modelka zakryla jen černými střapci.

Julia tak i tentokrát trefila do černého a stala se středem pozornosti. A v tomto případě ji pozornost, zaměřená nejen na ni, ale i ke snímku, určitě hodně potěšila. Stala se totiž výkonnou producentkou kanadsko-švýcarského dramatu, které režíroval Luis De Filippis.

Julia ale slaví úspěchy i v modelingu. Nedávno se objevila v kosmetické kampani inspirované BDSM pro luxusní kosmetickou značku. Možná právě díky tomu zvolila kostým, který by se právě do salonu s takovou tématikou hodil. ■