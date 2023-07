Čerstvě zasnoubená Jana Fabiánová o partnerovi: Poznali se na Tinderu, vychovává s ním dvě děti ve střídavé péči

Jana Fabiánová poznala snoubence na Tinderu, vychovává s ním dvě děti ve střídavé péči. Super.cz

Zásnuby, které nám dopodrobna popsala v našem videu, prý byly velká romantika, kterou nečekala. Proběhlo i pokleknutí. S Petrem se poznali na internetové seznamce. "Byl to Tinder a bylo to moje první a jediné rande. Původně jsem na šla na seznamku z trucu, říkala jsem si, že si potřebuju zvednout sebevědomí, jestli na to randění ještě vůbec mám. Byla jsem tam asi tři dny a on mi napsal. A na první schůzce jsem se mu podívala do očí a tam to všechno bylo. Nechtěla jsem tomu věřit, protože člověk už je opatrný, ale prostě to tam bylo," vyprávěla.

"Myslím, že jsme si spolu už prošli docela hodně těžkých věcí. Jemu loni v listopadu zemřela babička, nato onemocněla moje máma, vychováváme jeho dvě děti, které má ve střídavé péči. Myslím, že už jsme si odzkoušeli, že nám to jde v dobrém i ve zlém," míní zpěvačka.

To, že se bezdětná Jana stará o partnerovy děti, pro ni není novinkou. "Měla jsem několik partnerů, jejichž dětem už jsem macešku dělala. Já miluju děti, nezáleží na tom, zda jsou moje, cizí nebo adoptované. A s Petrem jsme se poznali, když už s maminkou dětí asi tři čtvrtě roku nežil ani nebydlel. S jeho dětmi si rozumíme, mají mě rády a já je také," upřesnila Jana, která se kvůli partnerovi a jeho dětem téměř okamžitě přestěhovala z Petřin do Klánovic, kde si pronajímají dům, v němž spolu žijí. ■