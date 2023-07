Marcela Holanová po dvou letech ve společnosti: Zpěvačka je konečně víc při síle, přestala si stěžovat i na bolesti kyčle

Marcela Holanová je konečně víc při síle, přestala si stěžovat i na bolesti kyčle Super.cz

"Kyčel je v pohodě, nebolí mě, jen mě pobolívá v kříži. Snažím se denně plavat a pomáhá mi to na obojí. Makám, protože je to potřeba," konečně se dostala k tomu, aby pravidelně rehabilitovala doma v bazénu.

Spokojená je i po pracovní stránce. "Daří se mi lépe, příští týden mám zase vystoupení. V létě se zpívá a hraje, takže jsou i další. Zpívám sama i s kapelou, jak si kdo přeje. Můžu obojí. Strašně mi chyběli lidi a publikum. Zpívám svoje staré písničky, ale i novější, pokud je dost času, aby je posluchači poznali," řekla Super.cz.

Marcele se stýská jen po přítomnosti syna Karla, i když s domem jí pomáhá najatý správce. "Je takový světoběžník. Teď se před týdnem vrátil z Miami a myslím, že tady dlouho nepobude a pojede zpátky, protože má práci, kterou může dělat odkudkoli. Na jednu stranu mu to přeju, ale na druhou stranu mě mrzí, že ho málo vidím," svěřila se zpěvačka, která by se ráda stala babičkou, ale syn se do otcovské role moc nehrne. ■