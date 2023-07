Přepychový život Jasminy Alagič a Rytmuse: Jen za luxusní gauč utratili 950 tisíc korun

Jasmina Alagič řeší realizaci luxusní nemovitosti, kterou si s Patrikem pořídili. Foto: Archiv J. Alagič

Známá moderátorka se svými fanoušky sdílí spoustu momentů ze soukromí. Tentokrát se sledujícími sdílela střípky z realizace nemovitosti, kam vybírá základ všech domácností, tedy sedací soupravu, za kterou už nechce dávat takový majlant jako v minulosti.

„Já vždy najdu extrémně předraženou věc, a nakonec je to úplná debilovina. Našla jsem sedačku, která se mi velmi líbila, za zhruba 40 tisíc (950 tisíc korun českých). Jednu takovou kokosovinu už máme doma a nikdy víc za takové peníze sedačku nekoupíme,“ řekla Jasmina otevřeně na sociálních sítích s tím, že jí tahle investice dnes přijde trošku mimo.

„Když budete chtít drahou hloupost, tak zavolejte Jasmině, protože já ji určitě už dávno mám a můžu vás od toho odradit,“ řekla s úsměvem krásná manželka Patrika Vrbovského, kterou lidé rádi sledují právě pro její autenticitu.

„Říkám vám to jen proto, že realizuji a můžu vám to ukazovat přes sebe na základě toho, že k vám budu otevřená. Může se vám zdát, že se vychloubám, ale lidé, kteří tady sociálních sítích jsou, mě znají a vědí, že to říkám jen v rámci absolutní otevřenosti,“ objasnila maminka syna Sanela pro nové sledující či přihlížející. ■