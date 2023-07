Sexy kovbojka Eva Burešová: V provokativním modelu předvedla rok po porodu vyrýsované břicho

Eva Burešová Foto: Super.cz/Herminapress

Dvojnásobná maminka letos na jaře zvládla odehrát turné se svou kapelou. Vrátila se před kameru a znovu natáčí oblíbený seriál ZOO a po dovolené ve Španělsku, kam odcestovala s rodinou, naskočila opět do práce. Na akci Prima Fest totiž nesměla chybět a před nadšenými fanoušky to na pódiu pořádně rozjela.

Na letní akci, která se odehrála ve westernovém zábavním parku, se také tematicky oblékla. Oblíbená zpěvačka dorazila jako sexy kovbojka ve velmi odvážném modelu. V horkých letních dnech oblékla jen mini kraťásky, crop top a džínovou bundičku, kterou ale pod náporem vedra zanedlouho sundala. Celý model doplnila síťovanými punčochami. Na nohou pak měla vysoké kovbojské boty, které sladila s originálním kloboukem.

Jen pár dní poté, co se Eva rozpovídala o tom, že po porodu se svou postavou není většinou spokojená, dala na odiv dokonale vyrýsované bříško. „Je asi pět minut za den z celkových 24 hodin, kdy se kouknu do zrcadla a řeknu si 'hele, dobrý je to'. Pak se zase najím a bříško se mi kvůli diastáze nafoukne na 5. měsíc těhotenství a veškerý 'wow' pohled je pryč. Nevadí. Ono to bude jednou zase dobrý. Žiju z těch pěti minut,“ svěřila se Eva, která na primáckém vystoupení vypadala fantasticky.

Po koncertě se zpěvačka věnovala svým fanouškům, kterých pod pódiem byly desítky. S úsměvem na rtech rozdávala podpisy, ochotně se fotila a dala se s několika nadšenými obdivovateli také do řeči. ■