Soutěžící se mění, ona zůstává: V nové StarDance nebude chybět ani maličká zpěvačka s velkým hlasem

Zpěvačka Dasha promluvila o dceři i o nadcházející StarDance. Super.cz

„Ona se krásně rychle naučila číst, pak člověk zjistí, že už ho před spaním skoro ani nepotřebuje, protože si už čte sama. Takže ten první školní rok mě připravil o ty hezké chvíle před spaním,“ smála se Dasha.

Dcerka prý po ní zdědila hudební talent. „Muzikální je, to jo, ale jestli to bude chtít dělat, to nechám na ní,“ dodala se smíchem.

Dasha má momentálně mnoho práce. Těší se na nový ročník taneční soutěže StarDance, ve které se s kolegy stará o pěvecký doprovod tanečních párů. Letošní ročník bude po dvouleté pauze.

„Ony už tyhle dvouleté pauzy byly, a vždy, když jsme tam pak přišli, tak to zase všechno velmi rychle naskočilo. Vždy to zaklapne do starých kolejí. Je tam stejný štáb, stejní lidé, jen soutěžící se mění. Takže my už jsme za ty roky sehraná parta,“ doplnila Dasha, se kterou jsme si povídali během galakoncertu Královny popu na hradě Karlštejně. ■