Natálie Grossová už zamilovanost neskrývá: Partnerovi vyznala veřejně lásku a promluvila o cenném dárku

Natálie Grossová randí s hudebním producentem. Michaela Feuereislová

Natálie Grossová (20) je už nějakou dobu šťastně zadaná. Krásná zpěvačka se zamilovala do hudebního producenta z Amsterdamu, který si říká Hit My Dm.

Hudební producent oslavil šestadvacáté narozeniny, ke kterým mu Natálie vůbec poprvé vyznala veřejně lásku. „Všechno nejlepší tomuto speciálnímu člověku. Miluji tě," napsala zpěvačka k zamilovanému snímku se svým přítelem, se kterým tento významný den již oslavila.

"S přítelem jsme dopoledne trávili v kruhu nejbližších a v soukromí. Jelikož oba děláme hudbu, tak jsme trávili zbytek dne ve studiu, kde jsme složili nový song Wonderland, který bude vycházet začátkem příštího měsíce, a to byl asi nejhezčí dárek. Přítel je rád v menším počtu lidí, takže jsme se s jeho velmi dobrým kamarádem Patrikem Daltonem, který je také součástí našeho teamu, a mojí kamarádkou dohodli, že společně vyrazíme na pracovní dovolenou do Amsterdamu do studia dělat nové projekty a songy, které budu také postupně vydávat. Myslím, že se na naši společnou tvorbu můžete těšit, protože zdaleka nekončíme a jsem ráda, že jsme partneři nejen v normálním životě, ale i v tom hudebním," prozradila Natálie pro Super.cz.

O svém vztahu se nám Natálie nedávno rozpovídala také během jednoho z rozhovorů, kde například prozradila, že spolu hovoří anglicky.

„My spolu mluvíme v angličtině, chodila jsem od malička na jazykovou školu, takže je angličtina pro mě docela v pohodě a zpívá se mi v ní dobře,“ řekla pro Super.cz s tím, že jí partner pomáhá také se sólovou kariérou, které se snaží více věnovat.

„Můj přítel mi dělá hudbu, aranže a podklady k tomu. Je skvělý a strašně šikovný. Je fajn, že se vzájemně doplňujeme, že já zpívám a on mi dělá hudbu. Dělá s velkými lidmi, není to jen nějaký producent, ale je fakt dobrý a jsem ráda, že s ním mohu spolupracovat,“ prozradila nám zpěvačka, která začala také zpívat v angličtině, aby prorazila nejen v Česku, kde má ostatně už pořádně rozjetou kariéru, ale také v zahraničí. ■