Skoro před 30 lety hrála boubelku. Teď, pár měsíců po rozvodu, ukázala Toni Collette (50) perfektní postavu v bikinách

Toni Collette v roce 1994 (vlevo) a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Právě tady totiž proběhl filmový festival, kterého se zúčastnilo i několik celebrit. Toni Collette tam propagovala nový film Mafia Mama a na pláž si odskočila se svým dlouholetým kamarádem a kolegou Christopherem Simonem (60). Je otázkou, jestli je Christopher v roli pouhého kamaráda šťastný, protože na pláži mohl na své kolegyni oči nechat. Jestli případně pár něco tají, zatím svět neví, Toni si totiž své soukromí velmi chrání. Vyjádřila se k němu výjimečně na konci loňského roku, kdy ohlásila rozvod se svým manželem Davem Galafassim, a to po dvaceti letech manželství.

Teď se u moře na tváři Toni objevil úsměv a zdá se, že to nejhorší po oznámení rozvodu už snad překonala. V bikinách navíc ukázala, že s věkem neztrácí šmrnc a určitě si tak nemůže stěžovat na nezájem mužů. Toni vypadá lépe, než když před téměř třiceti lety hrála zakomplexovanou dívku ve slavném snímku Muriel se vdává. Ke cti herečky ale musí být řečeno, že přibrat musela kvůli roli, a to celých dvacet kilo. Díky úžasně zvládnuté úloze se ale proslavila po celém světě, takže to tehdy snad stálo za to. ■