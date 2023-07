Loni se po 30 letech rozešli. Život jsem měla naplánovaný, ale osud tomu chtěl jinak, říká exmanželka Ivana Trojana

Klára Pollertová Trojanová Herminapress

Nyní ji mimo jiné naplňuje i práce pro Nadaci rodiny Vlčkových, která mimo jiné podporuje paliativní péči. „Radost mi dělá i zpívání a projekt, který připravuji pro nadaci. Jsem teď hodně šťastná a nebojím se to říkat. Není to extáze, jsem šťastná klidně. Uvědomuju si realitu, kdy jsme se po třiceti letech rozešli s Ivanem. Ale hodně věcí mě opravdu těší,“ řekla už v dubnu v rozhovoru pro magazín Reportér.

Nyní se tématu rozvodu lehce dotkla i v rozhovoru pro časopis Vital. „Vzhledem k tomu, že jsem měla život nějak naplánovaný a jela jsem podle schématu, ale osud tomu chtěl jinak, jsem začala směřovat k tomu, že něco zkrátka naplánovat nejde a je lepší nechat to trochu plynout,“ nechala se slyšet herečka, jež má čtyři syny Františka, Josefa, Antonína a Václava.

Téma paliativní péče, kterému se věnuje, je jí blízké i proto, že se sama starala o nemocnou maminku i tatínka. „Vždycky jsem si myslela, že to nejhorší, co člověka může s rodiči potkat, je utírat vlastnímu tátovi zadek, a zjistila jsem, že na tom vůbec nic není, že tyhle věci vlastně dělám ráda, a našla jsem si díky tomu k rodičům moc hezký a najednou úplně jiný vztah. Tím, že jsem byla s tátou až do úplného konce, jsem zjistila, že smrt není nic tragického. Zkrátka to přijde,“ dodala. ■