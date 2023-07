Je zoufalá, má moc plastik a její děti jsou chudáci. Megan Fox to pořádně schytala za hodně odhalené snímky z pralesa

Megan Fox Profimedia.cz

Dříve ji lidé znávali jako sexy herečku například ze snímku Transformes a také manželku herce Briana Austina Greena, se kterým vychovávala tři syny. Dnes už se při vyslovení jejího jména lidem vybaví spíš dračice, která se ráda odhaluje a také se na veřejnosti předvádí se svým snoubencem, muzikantem, který si říká Machine Gun Kelly. Ti dva sice v posledních měsících řešili krizi, teď se ale zdá, že už je, alespoň na oko, všechno v pořádku. Hudebník totiž své partnerce okomentoval nové fotky a video, jež sdílela na sociální síti.

Megan je v příspěvku jen v hodně úsporných plavkách na větvi na stromě v pralese, se silným make-upem a ve vyzývavých pózách, kterým vévodí snímek s vyšpuleným zadečkem. „Prales je můj nejstarší přítel,“ svěřuje se herečka k příspěvku a Machine, vlastním jménem Colson Baker, reagoval slovy „pokud takhle vypadá divoké zvíře, nechal bych se jím zmrzačit.“

Reakce ostatních lidí ale bohužel už tak pozitivní nejsou. V komentářích pod článkem k příspěvku v magazínu Pagesix komentující na Megan nenechali nit suchou. „Tak zoufale touží po pozornosti, až je to ubohé. Až zestárne a nebude takhle vypadat, co jí pak zbude?“ píše jeden. „Ona má opravdu mnoho plastických operací, a přesto ji on podvádí. Ti dva jsou víc než zoufalí,“ píše další. „Kdysi to bývala krásná žena. Teď vypadá vyšinutě a lacině,“ nebojí se napsat jiný.

„Matka roku,“ vyjadřuje se další komentující a toto téma nerozebírá sám. „Bože, pomoz jejím dětem,“ objevuje se také v komentářích. „Některé ženy by se neměly stát matkami,“ shrnuje třetí. Megan by se tak možná měla zamyslet nad tím, jestli by se místo neustálé touhy po pozornosti neměla pokusit znovu nastartovat svou hereckou kariéru. Je ale otázkou, jestli kvůli svému současnému způsobu života ještě vůbec přicházejí zajímavější herecké nabídky. ■