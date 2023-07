Tvořili spolu pár snů a měli i vlastní televizní pořad. Druhý manžel Evy Pilarové ale neunesl její slávu

Jaromír Mayer a Eva Pilarová Foto: ČTK / Kruliš Jiří

Typický bigbíťák to nebyl

Mayer zdědil umělecké geny po své matce, která učila v hudební škole. Vyučil se sice nástrojařem a chvíli pracoval v ČKD, ale v roce 1961 se v pražské kavárně Alfa zúčastnil soutěže Hledáme mladé talenty. A právě to rozhodlo o jeho dalším osudu. Záhy začal zpívat s pražskými kavárenskými orchestry, do toho studoval konzervatoř a postupem času se vypracoval v jednoho z našich nejpopulárnějších bigbítových zpěváků.

Vystupoval i s se skupinou Mefisto, která byla první profesionální kapelou tohoto druhu u nás. V té se proslavil písní Temný stín, nicméně typický bigbíťák to nebyl – na to byl jeho projev přece jen příliš uhlazený. V polovině 60. let se pak v divadle Semafor seznámil se svou druhou ženou, legendární zpěvačkou Evou Pilarovou (✝80).

Pár snů se rozvedl v tichosti

„Česká Ella Fitzgerald“ byla už tou dobou na vrcholu popularity, a protože nazpívala několik krásných duetů s Waldemarem Matuškou (✝76), lidé mysleli, že tvoří pár i ve skutečnosti. Oni ale spolu nikdy nic neměli; už proto, že Matuška nebyl na blondýnky. Zato mezi Mayerem a Pilarkou přeskočila jiskra a byla z toho láska jako trám.

Populární zpěvačka a o čtyři roky mladší pohledný kolega vytvořili pár snů. Vzali se v roce 1968 na čs. konzulátu v Paříži, koncertovali společně a vzniklo také několik společných duetů: Rozhoupej zvony, Pochval za strom za zelený listí, Hřej mě, Venku je déšť a mráz. Dokonce měli vlastní televizní pořad, ve kterém nechávali nahlédnout do svého soukromí, což bylo v té době něco naprosto nevídaného.

Manželství ale nemělo dlouhého trvání – po čtrnácti měsících se pár rozvedl. Bez skandálu i bez vzájemného osočování. Důvod byl prostý, leč pochopitelný: Mayer nesl těžce slávu své ženy a to, že je celou dobu v jejím stínu.

Eva Pilarová to později vysvětlila v rozhovoru pro jeden z dnes již neexistujících deníků: „Většina chlapů neunese, když je manželka úspěšnější. Jak jsme si ale řekli ano, vzalo všechno rychlý spád. Po roce a něco jsme se v tichosti rozváděli u soudu na Praze 6. Náš rozchod s Mirkem nebyl dramatický. Když nás rozvedli, šli jsme to zajíst do známé čínské restaurace ve Vodičkově ulici.“

Skončil za velkou louží

Jaromír Mayer poté vystupoval sólově s kytarou nebo s kapelami Perpetuum Mobile a Komety či se skupinou svého velkého kamaráda Antonína Gondolána. Měl úspěch, ale doma šťastný nebyl. V roce 1986 emigroval do Německa, kde už na něj čekala třetí manželka Radka Machová, s níž má dceru Lucii a syna Martina.

Rodina po čase přesídlila do kanadského Edmontonu, kde Mayer začal pracovat v ropné firmě. O víkendech ale hrál a zpíval s místní kapelou. Z prvního manželství se zpěvačkou Vilmou Vrchotovou má Mayer dceru Andělu, která působila mj. v dívčí skupině Panika. Potatil se i syn Martin, ze kterého se v Kanadě stal uznávaný klavírista a skladatel. Někdejší hvězda českých hudebních pódií v sobotu slaví 80. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví. ■