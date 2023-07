Návrat po 27 letech na Maledivy: Michaela Kuklová se vyfotila v bikinách a zavzpomínala na Pomejeho (✝54)

Sympatická herečka sdílela střípky z exotiky. Naposledy zde byla s exmanželem. Foto: Super.cz/ Instagram M. Kuklové / se souhlasem

Sympatická herečka prozradila, že zde byla naposledy před téměř třiceti lety, a to se svým bývalým manželem, dnes již zesnulým hercem a producentem Jiřím Pomejem (✝54).

„Jsem tu! Asi po 27 letech. Ryby se třemi tečkami jsou tady pořád, stejně jako žraloci černoploutví. Stejné bungalovy, restaurace, jen tehdy jsem tu byla s Jirkou a dnes jsem tady se synem. Silně mě to tu vrací do minulosti a někdy i dojímá. Jak je možný, že to tak uteklo? Romi se nejraději koupe na pláži z videa, na kterou jsme tenkrát byli líní chodit. Zato dnes křižuji ostrov, aby mi nic neuteklo. Všechno si prohlížím tak, jako by to bylo naposledy,“ napsala Michaela na sociální sítě s nostalgií.

„To jsem tehdy ještě neuměla, vážit si a intenzivně vnímat vše krásné, co můžu zažívat. Kdyby radost měla křídla, tak mi snad ani nedovolí přistát. Dovolenááá. Ačkoliv není jednoduché si to naplno uvědomit. Občas se ještě ozve nějaký ten letitý zvyk, třeba když po jídle odnáším talíře do kuchyně a personál na mě kouká stejně vyjeveně jako já, když mi docvakne, že jsem v restauraci,“ napsala herečka s pobavením k několika snímkům, skrze které přinesla kus tohoto ráje i svým sledujícím.

Viditelně spokojená Michaela sdílela také snímek své štíhlé postavy v bikinách, kde se sluní na pláži a zároveň se nechává osvěžovat oceánem.

Michaela Kuklová a Jiří Pomeje byli manželé v letech 1994 až 2007. ■