Další rána pro zpěvačku Bebe Rexhu: Rozchod s přítelem? Tohle jí napsal poté, co přibrala 16 kilo

Bebe Rexha zveřejnila textové zprávy, které jí zřejmě poslal její přítel Keyan Safyari. Profimedia.cz

Americká zpěvačka Bebe Rexha (33) nezažívá zrovna nejlepší období. Poté, co ji jeden z ‚fanoušků‘ minulý měsíc při koncertu v rámci jejího Best F'n Night Of My Life turné zranil v obličeji, když po ní hodil mobilní telefon, se zřejmě otřásá v základech i její osobní život. Třicetiletá umělkyně se nyní podělila na Instagramu ve Stories o intimní textové zprávy, které zřejmě pocházejí od jejího přítele Keyana Safyariho, s nímž tvoří pár tři roky.