Jejich vztahu šanci nedávali: Krásná Miss a fotbalový bouřlivák oslaví 20 let společného života

Klára a Radek Kováčovi oslaví příští rok 20 let společného života. Super.cz

Letos už manželka bývalého fotbalisty a dnes trenéra Radoslava Kováče a maminka synů Radka a Davida oslaví čtyřicáté narozeniny. Figuru si udržuje sportem, který je nejen jejím koníčkem, ale sama vede lekce. "Nově jsem se začala věnovat i masážím a maderoterapii. Přijďte, dělám hezké zadky a nohy. Jen ty svoje musím svěřovat manželovi, protože sama sobě to dělat nedokážu," prozradila, když jsme ji potkali na bruslích na pražské Ladronce.

S manželem budou příští rok dvacet let. Jejímu vztahu s fotbalovým bouřlivákem přitom nikdo moc velké šance nedával. Bývalá Miss v sobě musela mít hodně velkou dávku tolerance. "Co bylo dřív, už se ani nepočítá. Ale máme to teď hezké. Jsme rádi, že to spolu pořád táhneme a jdeme spolu životem dál. I ty děti už jsou větší. Rodina je taková ucelená, a když vzpomínáme na to, co bylo, už se tomu smějeme," svěřila Klára. Připomeňme mj. zálibu jejího manžela močit po bujarých pitkách na veřejnosti nebo kompromitující snímky s jinou slečnou.

O tom, že by ještě rozšířili rodinu, neuvažují. "Myslíme, že to takhle stačí. I manžel má hezky rozjetou kariéru, po fotbale se věnuje trénování. Dva kluci nám stačí a jsme takhle hezká rodina," uzavřela. ■