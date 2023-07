Novácká Hospoda se málem netočila. Kopeckého musel nahradit Menzel, Donutila Knop

Bronislav Polozcek jako kotelník Babula v seriálu Hospoda TV Nova

Je až neuvěřitelné, kolik hvězd, které se rok co rok o prázdninách objevují v titulcích, už odešlo do hereckého nebe. V případě Jaroslava Dudka (✝68) to bylo nebe režisérské. Stačil natočit dvě série celkem o 52 dílech, plánovaného pokračování se ale už nedožil.

Poprvé se Hospoda vysílala v letech 1996 a 1997. Režisér se ale před natáčením musel vypořádat s komplikacemi, které málem celý projekt zastavily. Zemřel totiž Miloš Kopecký (✝73), který měl hrát psychiatra a radního doktora Práška. Na poslední chvíli se jeho role ujal Jiří Menzel (✝82).

Místo piva pil džus

S ním ovšem byla potíž: nepil pivo. I když to v kontextu děje a hospodské atmosféry působí rušivě, dostala nakonec jeho postava výjimku a směla si u hostinského v podání Petra Nárožného (85) objednávat víno. Objednávat, ne pít. Produkce se totiž Menzelovi „pomstila“ a servírovala mu rybízový džus. Tvůrcům to později oplatil. Utrousil do médií, že si za honorář nechal zrekonstruovat koupelnu – to prý byl jediný klad jeho účasti na projektu.

Další rolí, jejíž obsazení nebylo do poslední chvíle jisté, byl pan domácí, tělocvikář Jonáš. Dlouho se jednalo s Miroslavem Donutilem, nedošlo ale k dohodě o výši honoráře. Roli nakonec získal Václav Knop (73). Režisér prý nebyl ze začátku zcela přesvědčen, že je na roli ten pravý. Teprve svým herectvím v epizodě Forbes ho přesvědčil.

Zato obsazení postavy kamelota Goliáše (křestním jménem Davida) bylo bez debaty. Jiří Krytinář (✝68), „nejmenší český herec“, jak se mu při jeho výšce 124 cm právem říkalo, ji později označil za svou životní roli.

Chmelomok, božský lok

Na dnešní podvečer má Nova do vysílání připravenou epizodu, v níž se má v hospodě natáčet reklama na novou značku piva, režisér v podání Jan Přeučila (86) do ní obsadil Jiřího Wimmera (✝57). Jeho úkolem je vypít na ex pivo, roztáhnout ústa do širokého úsměvu a pronést slogan: Chmelomok, božský lok. Jenže na ten půllitr má všeho všudy šest sekund.

Když se mu opakovaně nedaří vejít do limitu, improvizovaně za něj nastoupí Bronislav Poloczek (✝72) jako kotelník Babula. Ten sice bez problémů stíhá, jeho postava je ostatně v seriálu za pivního úderníka, ale nepamatuje si slogan a neustále jej komolí.

Časový limit by mimochodem nejspíš stíhal každý, komu není pivo odporné jako Menzelovi. Půllitry, které se používaly na place při natáčení, byly totiž speciálně upravené, takže se do nich vešla jen zhruba třetina obvyklého množství nápoje. Navíc se čepovala „sedmička“, jakou dřív pili v práci taviči, valcíři nebo skláři. Ti jich ovšem za šichtu běžně zvládli deset. Herci maximálně tři, a to ještě rozložené do dvou natáčecích dnů.

Speciální díl pro prezidenta Havla

V první sérii měl být natočen ještě jeden díl, ke kterému byl napsaný scénář, ale nikdy se nerealizoval. Tvůrci totiž našli absolutního dvojníka tehdejšího prezidenta Václava Havla a napadlo je vytvořit jeden díl o něm.

Vše se mělo točit okolo toho, že prezident přijde s ochrankou do hospody na pivo zrovna ve chvíli, kdy tam sedí dva čerstvě propuštění vězni, kteří se s Havlem znají ještě z doby jeho pobytu za mřížemi. Začnou ho prosit, aby udělil milost jejich kamarádovi, který má ještě dva roky sedět.

Mezi přemlouváním si prezident stěžuje, že ho jeho funkce nebaví a nejradši by se vrátil k přikulování. Milost nakonec napíše na účtenku vypůjčenou od hostinského Duška.

Díl byl v natáčecím plánu, ale prezident Havel mezi tím těžce onemocněl a vedení Novy se nezdálo vhodné pustit díl do výroby.

Ve všech 52 realizovaných dílech se objevili pouze Ladislav Potměšil, Bronislav Poloczek a Jan Kanyza (75). A mimochodem - v titulní písni se sice zpívá „Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky,“ ve skutečnosti jich tam ale vedlo šest. Stejně seriálová hospoda existovala jen v ateliéru po dobu natáčení. ■