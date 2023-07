Duet otce se synem: Matyáš Hložek nazpíval píseň s tátou Standou Hložkem. Zazní i Holky z naší školky

Matyáš Hložek natočil společnou píseň s tátou, Standou Hložkem. Super.cz

"Nápad přišel někdy před dvěma lety. Byl docela oříšek, aby to vystihlo oba naše styly, nebyl to kýč, dávalo to nějaký smysl a zanechali jsme tam i nějaký odkaz na tátovy písničky. Tak doufám, že se nám to povedlo," řekl Super.cz Matyáš. V písničce opravdu můžete zaslechnout i jména "holek ze školky" z nejslavnější písně Stanislava Hložka s Petrem Kotvaldem.

"Hlavně, že se to líbilo mamince. S tátou byli oba dojatí a i ohlasy od rodiny, známých a kamarádů jsou moc hezké," svěřil se Matyáš, který se v září chystá vydat své první album a zmíněná písnička bude jeho součástí. "Připravujeme deset písniček a domlouváme i další hosty, uvidíme, koho tam ještě budeme mít," dodal.

Probrali jsme i soukromí. Matyáš už je, tedy s přestávkami, zadaný čtyři roky. Na zakládání rodiny ale ještě nepomýšlí. "Jednou bych chtěl být tátou, ale myslím, že mám ještě chvilku čas. Nemám naplánováno, že by to mělo být za rok nebo za dva. Zatím to není na pořadu dne," uzavřel. ■