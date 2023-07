Dara Rolins a Pavel Nedvěd slaví dva roky vztahu: Krásná zpěvačka dostala od své lásky dojemnou pozornost

Dara a Pavel jsou jedním z nejkrásnějších párů českého a slovenského showbyznysu. Foto: Se svolením D. Rolins

„Děkuji ti za dva úžasné roky. S láskou Pavel,“ stálo na kytici rudých růží s dojemným vzkazem.

Informaci o vztahu Pavla a Dary exkluzivně před dvěma lety přinesla právě redakce Super.cz.

„Ano, je to pravda, od léta se propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii. Nejedná se o románek,“ přiznala nám tehdy Dara s tím, že láska vzplanula v Itálii a dál jen kvete.

"Velice rychle jsme pochopili, že není čas ztrácet čas. Sedli jsme si a vycítili, že spolu být chceme. Když na to člověk tak dlouho čeká a najednou se to dostaví, neděje se to náhodou a člověk musí jít tomu štěstí naproti," řekla nám před časem zpěvačka, která upřesnila, že se časově i místně s partnerem navzájem přizpůsobují rovnoměrně.

To, že si partneři umí užívat života a trávit spolu čas i přes pracovní nasazení, je znát na sociálních sítích, kde spolu čas od času sdílí zamilované snímky.

Posunout vztah třeba na rovinu manželství ale v plánu zřejmě není.

"Já po svatbě netoužím. Neříkám, že bych řekla ne. Ale myslím, že se to ve vztahu tak nějak vycítí, jestli je nutné to posunout o další level. Ale to už by byla extrémní rychlost, nemyslíte?" domnívá se Dara, kterou po dovolené na Sardinii čeká ještě dovolená v Miami. ■