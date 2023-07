Zpěvačka ze StarDance ukázala postavičku jako proutek. Sexy šaty zvolila pro jednu jedinou osobu, manžel to ale nebyl

Zpěvačka Dasha ohromila večerní róbou. Super.cz

„Já se přiznám, že jsem tuto róbu oblékla jako poslední na koncertě, kdy bylo finále věnováno Hance Zagorové. Já o ní vím, že měla ráda červenou, tak jsem to vzala trošku symbolicky pro Hanku,“ svěřila se Dasha Super.cz.

Zpěvačka má to štěstí, že se nemusí dřít dlouhé hodiny ve fitku. Štíhlou postavu má díky dobrým genům. „Já vás možná naštvu, ale vůbec se neudržuji. Já myslím, že nás je takových víc. Nám, co jsme mámy a máme neustálý pohyb a akci, tak to jde prostě samo dolů,“ smála se. ■