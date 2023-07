Víkend, který se změnil v drama. Herec Roman Tomeš skončil po útoku sršně v nemocnici

Roman Tomeš Foto: Herminapress/Se souhlasem R.Tomeše/Super.cz

Muzikálový herec a zpěvák Roman Tomeš (35) zažil o uplynulém tropickém víkendu pěkné drama, které mohlo skončit fatálně. Může za to útok sršně na jeho zahradě, když se chystal na představení do divadla.

„Otevřel jsem dveře do zahrady a říkám si: Je, to je hic, raději se ještě navoním, abych nesmrděl. Mezitím přiletěla sršeň a sedla si mi na lýtko. Jak jsem si přiklekával k batohu s deodorantem, přitiskl jsem ji a bylo. Bzzzzzzzzč a uletěla, holka veliká. Nebyl čas, tak jsem to rychle zakápl octem, zaledoval a vyrazil na skútru do práce,“ napsal zpěvák.

Cesta na přestavení se ale změnila doslova v boj o život. „Po třech minutách tma před očima, závratě, bolest za krkem, tlak na hrudi. Sesedám ze skútru a sedám si na zem. Vůbec jsem nemohl vstát, protože bych sebou švihnul. Začalo se mi hůře dýchat, začaly brnět ruce, pusa, motala se mi hlava,“ popsal dále Roman, který jen tak tak ještě stihl zavolat sanitku.

„Když jsem tam tak seděl a ten stav se zhoršoval, napadala mě spousta myšlenek. A všechny směřovaly k rodině. K dětem. Dopadlo to dobře, ale takováhle věc člověka vždycky zpokorní. Někdy opravdu stačí takováhle kravina a život může být na vlásku,“ uzavřel Roman Tomeš, který se rozhodl o svůj prožitek podělit hlavně proto, aby si lidé v těchto letních dnech dávali pozor a měli s sebou něco na alergii. ■